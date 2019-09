Iasi: O fetita de 8 ani a fost accidentata mortal de o masina. Soferul a fugit

Ziare.

Accidentul a avut loc miercuri seara in localitatea ieseana Manzatesti. Fetita se plimba cu bicicleta pe marginea drumului, cand a fost lovita de o masina.Potrivit unor surse judiciare, soferul a fugit de la locul accidentului si a fost prins de politisti intr-un sat aflat la 8 kilometri distanta de locul accidentului. Acesta a fost la audieri la sediul Biroului Rutier Iasi.La locul accidentului au intervenit doua echipaje ale ISU Iasi. "Am fost solicitati pentru un accident rutier cu o victima, un pieton minor, lovit de un autoturism in comuna Ungheni, localitatea Manzatesti. S-a intervenit cu un echipaj de Terapie Intensiva Mobila si un echipaj de Prim Ajutor. Victima a fost transportata la Spitalul Sfanta Maria", a declarat Gabriel Covasneanu, purtatorul de cuvant al ISU Iasi.Decesul fetei a fost declarat de medicii de la Unitatea de Primire a Urgentelor de la Spitalul de Pediatrie.