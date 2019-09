Masina in flacari pe Autostrada Soarelui. Circulatia este intrerupta, coloanele de masini depasesc 3 km

Ziare.

In acest moment, una dintre masini este in flacari si pompierii intervin pentru stingerea focului. Din fericire, accidentul nu s-a soldat cu victime.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia este intrerupta momentan pe Autostrada A2, pe sensul Constanta catre Bucuresti, la kilometrul 162, in zona localitatii Cernavoda, judetul Constanta.Coloanele de masini depasesc deja 3 km. Se estimeaza ca traficul sa fie reluat in 20 minute, dupa scoaterea autovehiculelor avariate in afara suprafetei de rulare.