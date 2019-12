Ministerul de Interne trage un semnal de alarma: 44 de accidente soldate cu 19 morti in 48 de ore. Este extrem de mult!

Ziare.

"44 de accidente, 19 persoane decedate si 33 grav ranite... doar in ultimele 48 de ore! Este FOARTE MULT, este EXTREM DE MULT!", se arata intr-un mesaj postat pe Facebook de MAI.Ministerul precizeaza ca nerespectarea regulilor de circulatie poate duce la deces si ii avertizeaza pe soferi sa nu se mai grabeasca pentru ca "o ora pe care credeti ca o castigati va poate costa viata"."Va rugam sa intelegeti ca nerespectarea regulilor rutiere va poate costa viata! Si mai intelegeti ceva, Sarbatori sunt si la anul... si peste doi ani... si peste 10 ani... si peste 50 de ani.Nu va mai grabiti, pentru ca o ora pe care credeti ca o castigati va poate costa viata! Daca esti la volan si vezi acest mesaj, inchide imediat telefonul... esti in pericol sa faci un accident! Daca esti pasager, citeste cu voce tare sa auda si soferul!", se mai arata in mesajul MAI.Ministerul de Interne incheie postarea multumind politistilor si pompierilor care au facut eforturi supraomenesti pentru a salva persoanele incarcerate"P. S. Multumim politistilor rutieri si tuturor salvatorilor pompieri care au facut eforturi supraomenesti pentru a salva persoanele incarcerate!Stim ca fiecare drama pe care au vazut-o a lasat urme grele in sufletele lor!Este foarte greu sa iti stapanesti lacrimile atunci cand vezi destine de tineri frante din neglijenta si neatentie!Nu uitati:- Viata are prioritate si doar acasa va asteapta cei dragi!", incheie MAI.