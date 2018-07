Neamt: Sapte persoane au fost ranite intr-un accident, dupa ce un tanar de 19 ani a intrat cu masina intr-un autoturism oprit

Ziare.

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Neamt, politistii au fost anuntati duminica seara despre producerea unui accident in Targu Neamt in care au fost implicate doua autoturisme.Accidentul a fost provocat de un tanar de 19 ani aflat la volanul unui autoturism in care se mai aflau doua fete, una de 16 ani si alta de 19 ani.La un moment dat, el a pierdut controlul volanului din cauza vitezei si a intrat intr-o masina oprita. In cel de-al doilea autoturism se aflau soferul in varsta de 30 de ani, alti doi barbati, de 49 ani si de 19 ani si un copil de 13 ani. Doua dintre victime au ramas incarcerate, fiind nevoie de interventia unor echipaje de pompieri din cadrul ISU Neamt.Toate cele sapte persoane aflate in masini au fost ranite si transportate la spital.