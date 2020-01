O masina condusa de o tanara de 18 ani a derapat si a intrat pana la jumatate intr-o casa

Ziare.

Potrivit datelor comunicate de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bistrita-Nasaud, accidentul s-a produs pe DN 17D. Tanara soferita conducea un autoturism pe directia Beclean-Nasaud si, potrivit cercetarilor facute la fata locului, nu ar fi adaptat viteza intr-o curba si a iesit in afara partii carosabile, unde a intrat intr-un imobil.Purtatorul de cuvant al IPJ, Crina Sirb, a precizat pentru AGERPRES ca soferita dobandise permisul de conducere in luna decembrie.In urma impactului, masina a distrus unul dintre peretii casei, pe care se afla montat un boiler.Tanara de 18 ani se afla in masina cu alte doua persoane, dar toate au refuzat transportul la spital. Soferita a primit ingrijiri medicale la fata locului din partea echipajului SMURD. De asemenea, aceasta a fost testata cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.