Parlamentul le-a dat unda verde vitezomanilor. Suntem deja tara din UE cu cei mai multi oameni morti in accidente

Dupa ce trecuse deja de Senat, proiectul de lege care-i obliga pe politisti sa isi semnalizeze de la sute de metri sau chiar kilometri masinile dotate cu radar a fost adoptat, joi, si in Camera Deputatilor. Legea va ajunge, in continuare, pe masa presedintelui Klaus Iohannis, pentru promulgare. Statisticile Comisiei Europene arata ca pe soselele din Romania mor in medie, zilnic, nu mai putin de 5 oameni, in accidente rutiere.Cu alte cuvinte, informeaza Comisia Europeana, in tara noastra si-au pierdut viata, in 2017, in urma accidentelor, 98 de oameni dintr-un milion. Asta inseamna ca s-au inregistrat mai multi morti in astfel de evenimente decat in orice alt stat din UE. Din pacate, au fost chiar mai multi decat se inregistrasera la noi, in 2016.Aproape la fel de riscant ca in Romania mai e traficul din Bulgaria, unde au murit in 2017 nu mai putin de 96 de locuitori dintr-un milion. La polul opus, numarul de suedezi care mor in accidente rutiere - 25 dintr-un milion - este de aproape 4 ori mai mic decat al romanilor care isi gasesc sfarsitul in acest mod groaznic.Politia Romana nu recunoaste ca lucrurile stau atat de rau. Astfel, intr-un comunicat postat pe site-ul propriu , informeaza ca "anul 2017 a reprezentat, pentru tara noastra, un pas inainte, din punct de vedere al sigurantei rutiere.Comparativ cu 2016, anul trecut s-au inregistrat cu 42 de accidente rutiere grave mai putine, in timp ce numarul persoanelor ranite grav si ranite usor a scazut cu 106, respectiv 16 persoane.Daca analizam lucrurile in ansamblu, in ultimii 10 ani, observam ca unul dintre indicatorii care definesc siguranta rutiera, numarul persoanelor care si-au pierdut viata in evenimente rutiere, s-a redus la jumatate fata de acum 10 ani (...)In primele 3 luni ale acestui an, numarul persoanelor decedate in accidente de circulatie a scazut fata de aceeasi perioada a anului precedent cu 1,7%".E clar ca Politia Romana si Comisia Europeana nu se bazeaza pe aceleasi seturi de date. Indiferent cui am da crezare, insa, e destul de clar ca pe strazile din Romania se moare des. Iar printre cauzele care duc la producerea accidentelor mortale se numara si viteza excesiva.Chiar Politia Rutiera informa, prin intermediul aceluiasi comunicat, dintre cele 2.618.101 de sanctiuni pe care le-a dat in 2017, cele mai multe (adica 758.003 - n.red.) au fost pentru depasirea vitezei legale.Chiar daca strazile din Romania sunt cele mai periculoase din intreaga Uniune Europeana, atat senatorii cat si deputatii au votat proiectul de lege care le da romanilor ocazia sa circule pe sosele cu ce viteze doresc, fara sa mai riste sa fie amendati sau sa ramana fara carnete de conducere.Proiectul de lege a fost initiat de 15 parlamentari PNL, care si-au dorit sa modifice prevderile OUG 195/2002.Printre altele, proiectul prevede ca masinile dotate cu radar trebuie semnalizate, astfel incat soferul sa stie ca peste 500 de metri, 1.000 de metri sau chiar 4.000 de metri exista un echipament de masurare a vitezei.In expunerea de motive a proiectului de lege se arata ca astfel de masuri se impun, printre altele, din cauza ca "mare parte dintre lucratorii de politie rutiera sunt constransi, pe linie ierarhica, sa 'colecteze', in termene bine definite, saptamanal sau lunar, asa numite 'norme de amezi'".In aceste conditii, potrivit aceluiasi document, "cetatenii incep sa perceapa lucratorii de politie rutiera doar ca pe cei care 'stau dupa tufis' si aplica sanctiuni".Iar cum folosirea radarelor nesemnalizate n-a dus la scaderea numarului de accidente, spun deputatii - desi Politia Rutiera sustine contrariul - s-ar impune semnalizarea lor.Pana aici, proiectul de lege inca pare sa aiba noima. Prevederile cu adevarat de neinteles sunt introduse abia printr-un amendament adus de deputatii Bodea Marius (PNL), Bende Sandor (UDMR) si Benedek Zacharie (UDMR) . Acesta prevede ca radarele trebuie semnalizatte chiar si de la 4 kilometri departare.Or, asta inseamna ca nu mai au nicio eficienta, in conditiile in care, afland ca urmeaza radar, soferul va avea timp sa franeze si sa evite amenda, indiferent cu ce viteza va circula. Iata cum suna amendamentul:Deputatul Catalin Drula (USR) a sustinut, in repetate randuri, ca legea risca sa faca foarte mult rau, daca va fi adoptata in forma actuala.In plus, Drula a spus ca sustinatorii legii n-au niciun argument valabil pentru semnalizarea radarelor, ci vin cu "argumente complet ilogice de genul 'am avut radare nesemnalizate si am vazut ca n-au scazut accidentele, sa incercam si altceva, sa le semnalizam'"."Deci punem clopotei pe politist si asta va duce la respectarea legii. Asta este nivelul de iresponsabilitate din Parlamentul Romaniei. Nu-i intereseaza statistici, nu-i intereseaza experti, nu-i intereseaza nici macar pozitia propriului guvern", a precizat Catalin Drula intr-o postare pe Facebook.Intr-un interviu acordat RFI Romania, Catalin Drula a declarat ca acest proiect de lege s-a nascut, din cauza ca "deputatii sunt suparati pe Politia Rutiera, pentru ca ii opreste si ii amendeaza".Opinia deputatului USR Catalin Drula este impartasita si de directorul Asociatiei Pro-Infrastructura (API), Ionut Ciurea."E clar o lege data pentru oamenii care n-au chef sau rabdare sa respecte regulile, in trafic. Din pacate, ea nu limiteaza abuzurile Politiei Rutiere, asa cum sustine ca ar face.S-o recunoastem, acele abuzuri chiar exista. Sunt politisti care stau sa-i prinda pe soferi cu depasiri mici ale vitezei legale, in locuri in care riscul de accident din aceasta cauza este minim. Dar nici problema depasirii de viteaza si nici cea a accidentelor nu se rezolva anuntandu-l pe sofer ca peste un kilometru sau doi urmeaza radar.La noi, in ciuda declaratiilor reprezentantilor statului, nu viteza este principalul factor care sta la baza producerii accidentelor. Ele se petrec pe fondul vitezei, dar cauzele sunt altele. Cum ar fi infrastructura proasta. Daca in loc sa poata circula pe un drum modern, soferul este nevoit sa mearga pe unul cu doua benzi, plin de gropi si eventual sa stea kilometri intregi in spatele unui tir, e mult mai probabil sa fie tentat sa depaseasca limita de viteza in localitati, ca sa recupereze.De ce exista, in Germania, portiuni de autostrada fara limita de viteaza? Pentru ca infrastructura permite. La noi, nu permite. Iar legea nu face decat sa creeze premise pentru producerea unor accidente grave. Si asa eram pe primul loc la numarul de morti pe sosele, in UE", a declarat pentru, Ionut Ciurea.Acesta a mai apreciat ca, in loc sa vina cu tot soiul masuri greu de inteles, statul ar trebui sa se concentreze pe dezvoltarea infrastructurii rutiere si pe educatia participantilor la trafic.Altfel, nicio sansa sa scada numarul romanilor care isi pierd zilnic viata pe sosele, mai ales ca - in conditiile in care presedintele Iohannis va promulga legea votata astazi de deputati - soferii vor avea liber la apasat pedala de acceleratie, pe drumurile tarii...