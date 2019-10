Patru romani au murit intr-un grav accident rutier, in Ungaria

Ziare.

Potrivit Digi24 , soferul unui TIR a scapat autocamionul de sub control, pe autostrada M5, si a lovit un parapete, apoi s-a ciocnit de doua masini care circulau din sens opus.Toate vehiculele au luat foc, iar in total 7 oameni au murit, conform sursei citate.Mediafax relateaza ca cel putin un vehicul inmatriculat in Romania a fost implicat in acest accident. In masina s-a aflat o familie din Romania, doi adulti si doi copii.Masina in care se aflau romanii era marca Skoda.Autoritatile ungare incearca acum sa identifice victimele accidentului.Intr-un comunicat de presa, Consulatul General al Romaniei la Szeged a confirmat ca patru dintre victimele accidentului sunt din Romania."Consulatul General al Romaniei la Szeged urmareste indeaproape evenimentele legate de accidentul rutier produs la data de 28 octombrie 2019, in regiunea Csongrad, accident soldat cu decesul a patru cetateni romani.Reprezentantii oficiului consular au intreprins, in regim de urgenta, demersuri pe langa autoritatile locale, in vederea obtinerii unor informatii suplimentare cu privire la identitatea persoanelor implicate si circumstantele producerii accidentului.Pana la acest moment, la nivelul consulatului nu au fost receptionate solicitari de asistenta consulara", se arata in comunicat.