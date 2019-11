Pericol de explozie: Un turc a intrat cu tirul intr-o masina si pe DN5 s-a scurs azotat de amoniu

Ziare.

Din autocamion s-a scurs azotat de amoniu, pompierii actionand pentru prevenirea unei explozii.Potrivit Centrului Infotrafic din cadrul Politiei Romane, in zona localitatii Uzunu a avut loc un accident rutier in care au fost implicate doua autovehicule, un tir incarcat cu azotat de amoniu si un autoturism. In urma impactului, soferul autoturismului a decedat.Potrivit ISU Giurgiu, o autospeciala cu apa si spuma, o masina de descarcerare, o ambulanta SMURD si un elicopter SMURD au intervenit la locul accidentului."Punctul de lucru Calugareni cu o autospeciala cu apa si spuma, o masina de descarcerare si o ambulanta SMURD de la Detasamentul Giurgiu intervin pe DN 5, in dreptul localitatii Uzunu, dupa ce un tir incarcat cu azotat de amoniu si condus de un cetatean turc a intrat in coliziune cu un autoturism.La fata locului a sosit si un elicopter SMURD, dar, din pacate, medicul a constatat decesul soferului autoturismului, care fusese incarcerat", a declarat purtatorul de cuvant al ISU Giurgiu, Florin Negut.Conform aceleiasi surse, echipajele ISU aplica toate masurile pentru evitarea "unei posibile explozii ca urmare a intrarii in contact a azotatului de amoniu cu motorina scursa din rezervorul tirului".