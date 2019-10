Reactia soferilor profesionisti dupa ce ministrul Cuc a spus ca vrea sa introduca scanere pentru retina

Ziare.

Cuc a anuntat masurile dupa gravul accident din Ialomita , in urma caruia si-au pierdut viata 10 persoane.Soferii profesioniti atrag atentia ca lipsa infrastructurii rutiere face victime"Nu contest gravitatea faptelor, dar domnule ministru nu ati vrea dvs si ceilalti care conduceti Ministerul Transporturilor de 30 ani sa luati o mana de cenusa gata scoasa din soba si sa o puneti deasupra palariei cu care defilati acum, in momentul in care ati elucidat misterul pentru care se intampla tragedii pe soselele romanesti?Va aducem aminte urmatoarele stimate domn, noi astia care ne castigam painea de pe urma unui volan atat in trafic international dar si intern:, domnule ministru!!!", se arata pe pagina de Facebook a CSPFE.RO.Acestia mai precizeaza ca spatiile de odihna sunt putine ca numar, iar scanarea retiner ar trebui facuta celor care controleaza, pentru ca au "scapari", si nu soferilor."Probabil nici asta nu stiti, dar spatiile de odihna create de minister pentru cea mai mare bransa din sectorul privat din Romania sunt cam 12 la numar, spatii care sa contina macar o toaleta.Vreti sa ne scanati retina sa vedeti daca suntem obositi, din ce am citit ....Hmmm, paiVa readucem aminte ca soferii profesionisti din Romania lucreaza pe salarii minime, adica sub salarizarea unor angajati de la serviciul de salubritate si diurna este cea care le asigura traiul zilnic, atat lor cat fi familiilor acestora.Ce conditii a creat mai exact ministerul condus de dvs pentru desfasurarea activitatii soferilor romani in normalitate precum in tari gen Polonia, Italia, Ungaria??Singura masura este sa fie amendati amaratii astia care isi castiga painea alergand mastodontii pe sosele?? ", potrivit sursei citate.Soferii profesionisti mai atrg atentia ca ministrul Cuc nu stie in ce conditii lucreaza, de fapt, un camionagiu in tara noastra."Aveti habar in ce conditii lucreaza un camionagiu din Romania??Stiti cumva ca se fac cam 7 h pe centura Bucuresti si de acolo pana la Arad mai sunt 550 km??Stiti cumva cum ar trebui sa procedam ca sa circulam in conditii normale??Veniti cu biciul sa loviti niste oameni care se afla in noroi, un noroi din care ministerele de resort refuza sa ne scoata de 30 ani!! (...)Va asteptam la noi in "celule" stimate domn,sa va povestim ce inseamna sa faci transport intr-o Romanie furata de 30 ani de politicieni, intr-o tara unde se surpa autostrazile inainte de a implini 3 ani, intr-o tara unde politicienii circula cu escorte sa aiba loc in traficul produs de saraci si elicoptere cand au diaree!!Va faceti ca nu stiti, e mai usor asa!!Pe sosele ne avem doar unii pe ceilalti!!", se mai arata, printre altele, in postare.Autoritatile vor adopta, in perioada imediat urmatoare, masuri suplimentare de control pentru tahografe, in cazul tir-urilor si masinilor care transporta marfa, si au in vedere, totodata, introducerea unor dispozitive pentru scanarea retinei, care au drept principal scop identificarea oboselii in cazul soferilor, a anuntat ministrul Transporturilor, Razvan Cuc Anuntul a fost facut dupa ce 10 persoane au murit si 7 sunt ranite in urma unui accident de circulatie produs sambata dimineata, la ora 5:00, in zona localitatii Sfantu Gheorghe, comuna Balaciu, intre un tir si un microbuz de transport pasageri.Accidentul a fost provocat de faptul ca soferul tirului a intrat pe contrasens si s-a ciocnit cu microbuzul de calatori.