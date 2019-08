Revolta unui politist, dupa interventia la un grav accident pe autostrada: 80 % din cei opriti au scos telefoanele sa filmeze

In misiune

Revolta politistului

Ziare.

com

Alti participanti din trafic au sarit pentru a-i ajuta pe politistii rutieri: "".", se revolta politistul.Politistul Marian George Achitei se afla, seara trecuta, in patrulare pe autostrada A1, cu numai cateva minute inainte de incheierea turei. In jurul orei 19.10, pe sensul opus de circulatie al autostrazii A1, politistul a observat un autoturism implicat intr-un accident rutier.", a scris politistul pe Facebook.Doi copii de trei ani, doi copii de 13 ani si mama acestora au fost scosi de politist si cei care au sarit in ajutor. Tatal copiilor a ramas incarcerat in autoturismul rasturnat.Politistul a precizat ca vrea sa transmita un "mesaj direct si mai putin ortodox celor 80 de procente" care au vrut doar sa fotografieze accidentul, nu sa dea o mana de ajutor victimelor." (...)", a fost mesajul transmis de politist.