Sambata Mare, marcata de accidente in toata tara, soldate cu mai multi raniti

Un motociclist a fost ranit, sambata dimineata, la intersectia Stefan cel Mare cu strada Polona, din Capitala. Barbatul a trecut pe rosu si s-a ciocnit cu o masina, fiind transferat la spitalul Floreasca, anunta Realitatea TV.La amiaza, o cisterna incarcata cu 35.000 de litri de GPL s-a rasturnat in Ploiesti, traficul fiind blocat preventiv. "Din fericire, nu sunt scurgeri si zona a fost balizata. Sunt doar scurgeri de ulei, avand baia de ulei sparta", a transmis ISU Prahova. Traficul in zona a fost blocat preventiv, conform Mediafax.Un motociclist a fost pe punctul sa fie strivit de doua masini. Tanarul oprise in fata unei masini la un semafor, iar automobilul din spate nu a oprit la timp si l-a lovit in plin. Soferul care a provocat accidentul a ramas fara permis de conducere si ar putea fi obligat sa plateasca pagubele, arata Digi 24.Patru persoane au fost ranite, sambata seara, pe un drum din orasul Resita, judetul Caras-Severin, dupa ce masina pe care o conducea un sofer beat s-a rasturnat, potrivit Mediafax.De asemenea, un barbat s-a ranit grav dupa ce s-a rasturnat cu ATV-ul in Parang si a fost chemat un elicopter SMURD pentru a-l prelua.