Sapte raniti, dupa ce doua masini s-au ciocnit frontal pe un drum national, in Mehedinti

Un grav accident rutier s-a produs, duminica, pe DN 67, in judetul Mehedinti.La fata locului au fost trimise mai multe echipaje de la ISU Gorj si ISU Mehedinti."La fata locului s-au deplasat un echipaj pentru descarcerare si un echipaj SMURD din cadrul Detasamentului de Pompieri Motru, 2 echipaje din cadrul SAJ Gorj, un echipaj SMURD din cadrul ISU Mehedinti si un echipaj SAJ Mehedinti, care au constatat ca in urma impactului au rezultat 7 victime dintre care 2 persoane adulte (un barbat si o femeie, ambii de 53 de ani) erau incarcerate", a transmis ISU Gorj.Potrivit sursei citate, toate cele 7 victime erau constiente. Este vorba despre 3 barbati de 53 de ani, 42 de ani si 27 de ani ani, 2 femei de 53 de ani si 51 de ani, o fetita de 8 ani si un baietel de 12 ani.Echipajele de interventie au intervenit pentru descarcerarea victimelor, stabilizarea si acordarea primului ajutor calificat la fata locului, ulterior fiind transportate la spitalul din Motru.Politistii au stabilit ca cele doua masini s-au ciocnit frontal, iar traficul in zona a fost blocat.