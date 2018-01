Sase pietoni au fost loviti pe DN 17 in trei accidente, toate provocate de acelasi sofer

Ziare.

Dupa cum precizeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Bistrita-Nasaud, Crina Sarb, se pare ca toate cele trei accidente ar fi fost provocate de un singur sofer.Primul accident a avut loc in jurul orei 20,15, in localitatea Tureac, unde doi minori au fost loviti de o masina. Una dintre victime este inconstienta, intubata.Celelalte doua accidente cu pietoni s-au produs ulterior in localitatea Muresenii Bargaului.In primul accident din Muresenii Bargaului sunt trei raniti, iar in cel de-al doilea este vorba despre o victima careia i se aplica manevre de resuscitare.Directorul Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Bistrita-Nasaud, Annabella Muzsi, spune ca, din primele date, toti cei sase pietoni loviti ar fi minori, la care se adauga conducatorul auto lovit, adult."Se pare ca toti sunt cod rosu, dar inca nu este definitiv, se mai evalueaza. Am concentrat cat de multe resurse am putut", a precizat Muzsi.La locul accidentelor au fost mobilizate sase ambulante SMURD si SAJ, doua dintre acestea cu medic.