Sibiu: Un sofer a accidentat grav trei copii pe trecerea de pietoni, apoi a fugit de la locul accidentului

"Pe DN7C, in localitatea Cartisoara, a avut loc un accident rutier: un autovehicul a acrosat trei copii, doi sunt in stare grava. Autorul este cunoscut, insa a parasit pe jos locul faptei", a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Sibiu, Luciana Lazar.Doi dintre copii sunt inconstienti, potrivit Ambulantei Sibiu."SAJ SIBIU trimite de urgenta un echipaj de tip C si unul de tip B 2 in localitatea Cartisoara, judetul Sibiu, la un accident rutier.In centrul localitatii, se pare, trei copii au fost loviti pe trecerea de pietoni. Doi dintre ei ar fi in stare de inconstienta. Se mai deplaseaza si forte ISU de la Sibiu si Victoria", a anuntat Ambulanta Sibiu.