Stefan Mandachi: In Islanda au murit in accidente rutiere 4 oameni intr-un an, in Romania au murit 10 intr-o singura zi

Comentariul vine dupa tragicul accident din Ialomita, insa doar in ultimele 48 de ore mai multi romani au murit intr-o serie de accidente produse pe soselele insangerate ale tarii."Islanda (). Doua masini tamponate sunt aranjate ca un monument ca sa arate cetatenilor dramele de pe sosele. Sunt calit de ani de zile cu astfel de scene reale, nu 'inscenate' de pe drumurile noastre, asa ca nu-s dat pe spate. Totusi, il intreb circumspect pe ghid: ce inseamna cifra patru de pe crucea de pe panou?Imi raspunde mahnit ca 'PATRU oameni au murit INTR-UN AN in accidente rutiere in toata tara'.Am crezut ca nu aud bine... La noi au murit 10 (ZECE) intr-o SINGURA ZI. Zece familii inmarmurite de durere pe viata. Dintr-o lovitura. (Ca au murit mai multi oameni ieri si in alte accidente, nu a fost doar unul singur pe soselele mortii)", a scris duminica pe Facebook Stefan Mandachi.Omul de afaceri ii acuza pe ministrii transporturilor ca fac doar declaratii post- eveniment , "gargariseala traditionala in cazul unor astfel de tragedii", dar nu vorbesc si despre proiecte, despre autostrazi care sa lege regiunile intre ele."Pe drumul de la Constanta- Slobozia- Urziceni am condus recent. Dezastru. Pericol public. Primejdie de MOARTE. Risc fizic si psihic.. Un microbuz este lung si inalt, dar o masina mica este jumatate cat un microbuz. Nu ar fi ramas nici stergatorul din spate dintr-un astfel de impact cu un tir. (...). Ce mare inginerie cosmica e sa asterni niste beton? In Romania mor 2000 anual si 25.000 grav raniti ", a mai scris, printre altele, pe Facebook Stefan Mandachi.C.B.