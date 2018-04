Tanara insarcinata, accidentata grav pe o trecere de pietoni din Iasi

Ziare.

Potrivit politistilor, soferul unui autoturism nu a acordat prioritate de trecere victimei, care s-ar fi angajat in mod regulamentar in traversarea strazii."Printr-un apel la 112, Serviciul de Ambulanta Judetean (SAJ) Iasi a fost solicitat sa intervina la un accident rutier cu victima, pe bulevardul Nicolae Iorga, in zona fostului Bazar. A fost dirijat imediat un echipaj medical de urgenta cu medic, care, la locul solicitarii, a gasit o femeie de 28 de ani, pieton. Aceasta era constienta, avea un traumatism cranio-cerebral cu plaga, traumatism cranio-facial, observatie fractura membru inferior stang si se afla in trimestrul al doilea de sarcina.A fost evaluata si, dupa acordarea asistentei medicale de urgenta, pacienta a fost transportata la Unitatea de Primire a Urgentelor din cadrul Spitalului 'Sfantul Spiridon', pentru investigatii de specialitate", a declarat Nicolai Pralea, purtatorul de cuvant al SAJ Iasi.Medicii fac eforturi sa salveze si mama, si fatul.Politistii ieseni au intocmit un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa, din primele informatii reiesind ca soferul nu era sub influenta bauturilor alcoolice.