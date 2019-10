Trafic restrictionat pe DN1, dupa un carambol cu cinci masini

Ziare.

com

Potrivit Politiei Prahova, accidentul s-a produs duminca seara pe DN1, in zona numita Movila Vulpii.Purtatorul de cuvant al ISU Prahova, Raluca Vasiloae, a precizat ca in accident au fost implicate cinci autoturisme in care se aflau 17 persoane, insa niciuna nu a fost transportata la spital."Pe fondul nepastrarii distantei de siguranta in mers, cinci autoturisme au intrat in coliziune fata-spate", au transmis reprezentantii Politiei.Din cauza accidentului, traficul este restrictionat pe o banda pe sensul spre Ploiesti al DN1.