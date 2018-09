Tu stii ce consecinte grave aduce condusul in stare de ebrietate?

Descopera cum poti sa previi situatiile mai sus mentionate!

Ziare.

com

Iata 3 exemple de situatii in care poti descoperi ce i se poate intampla unui sofer care conduce duce ce a consumat alcool!In situatia in care, din vina ta s-a produs un accident auto grav, soldat cu defectiuni majore ale ambelor parti implicate si, mai grav, urmat de victime sau decese, iar in urma testelor, agentul de politie a descoperit ca tu esti cel vinovat prin prisma faptului ca ai consumat alcool la volan, trebuie sa stii ca in materie de despagubire de accidente rutiere , polita de asigurare nu va putea interveni, ci tu vei fi principalul responsabil de la care serviciul de asigurare va prelua contravaloarea reparatiilor implicate din punct de vedere material si a celor morale, suferite de victima sau familia persoanei decedate.In acest caz, pentru ca se va intocmi si un dosar penal, vei avea nevoie sa apelezi la servicii specializate, din nisa penala, avocati pentru accidente rutiere , care sa incerce sa rezolve situatia intr-o maniera cat mai facila si in conformitate cu legea.Pentru un astfel de nivel de alcolemie identificat, sanctiunile sunt, de obicei mai grave, ajungand pana la platirea faptei cu incarcerare, efectuarea unui dosar penal, suspendarea permisului de a conduce si platirea unei amenzi destul de costisitoare.In cazul acestui nivel indicat de etilotest, sanctiunile contraventionale sunt de ordinul punctelor de amenda acumulate (de la 21 pana la 50 de puncte), urmate de suspendarea dreptului de a mai conduce pentru o perioada de 6 luni.Pentru a nu risca sa se intample un eveniment nefericit sau, si mai grav, unul care sa aiba un impact puternic asupra calitatii morale si mintale ale persoanelor implicate, iata cateva metode simple, banale pe care le poti aplica in cazul in care ai consumat alcool:De obicei, bauturile alcoolice, in functie de gradul de tarie si de specificul lor, se elimina intr-o perioada mai mica sau mai mare de timp, insa nu mai devreme de cateva ore pentru cantitatile mici consumate. Daca spre exemplu, ai baut o bere cu prietenii, ar trebui sa astepti cel putin 2-3 ore inainte de a conduce, pentru a fi sigur ca rezultatul etilotestului nu va iesi pozitiv.Mai ales daca vrei sa mergi la o petrecere cu masina, ar trebui sa urmezi acest sfat. Invita un prieten care stii ca nu este pasionat de incercarea licorilor ce contin alcool si care detine permis de conducere, ce isi va lua angajamentul ca va veti deplasa inapoi acasa, in conditii de siguranta.Iar daca toti cei prezenti la petrecere sau reuniunea respectiva au consumat o cantitate mai mare sau mai mica de alcool, cel mai bine ar fi sa iti lasi masina in parcare si sa chemi un taxiu care sa te duca pana acasa, urmand ca a 2 a zi, dupa ce esti lucid, iar efectul alcoolului a trecut, sa iti revendici autovehicului.Tu ai stiut pana acum toate aceste lucruri sau le-ai acordat atentia cuvenita?