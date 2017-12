Un autocar cu romani s-a rasturnat in Ungaria: Soferul a adormit la volan, o fetita a ajuns la spital

Ziare.

com

Romanii veneau din Franta. Toti pasagerii dormeau in momentul in care autocarul a ajuns in santul de pe marginea drumului, informeaza Observator.tv.Conform sursei citate, dupa accident soferul a spart parbrizul pentru a iesi in afara vehiculului, dupa care a chemat in ajutor un alt autocar al firmei la care este angajat, pentru a-i prelua pe pasageri.O fetita de 9 ani a fost ranita in accident, fiind transportata la spital de o echipa de salvare. Politistii maghiari au deschis o ancheta.