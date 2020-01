Un tir care transporta masini a cazut in Olt. Pompierii nu le-au gasit pe toate (Foto)

Foto: Facebook/ Radio Valcea1

"Circulatia rutiera se desfasoara dirijat, pe un fir, in ambele sensuri, pe DN 7 Ramnicu Valcea - Sibiu, la kilometrul 206+500 metri, in zona localitatii Brezoi, judetul Valcea, din cauza unui accident. Un autotren care transporta autovehicule ar fi intrat in coliziune cu un autoturism", anunta Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane.In urma impactului, autotrenul a cazut in Olt. Soferul autovehiculului si pasagerul au fost raniti si transportati la spital.In prezent se desfasoara cercetari pentru stabilirea imprejurarilor producerii accidentului si identificarea autovehiculelor implicate.Autoritatile din Valcea continua cautarile autoturismelor care ar fi cazut in raul Olt. Este vorba despre doua dintre masinile aflate pe platforma, dintre care s-a gasit doar una, dar si despre un alt autovehicul implicat in accident.In unele zone, adancimea apei are sapte metri, cautarile fiind dificile. Accidentul s-ar fi produs pe fondul oboselii soferului platformei.Deocamdata, pompierii au gasit un singur autoturism, desi exista suspiciuni ca trei masini ar fi cazut in apa.De asemenea, exista posibilitatea sa fi cazut in apa un alt autoturism implicat in accident, potrivit martorilor. Deocamdata, la locul accidentului nu au fost descoperite urme care sa sustina aceasta ipoteza, dar politistii fac cercetari."Conducatorul unei autoutilitare de transport vehicule, un barbat de 27 de ani, din Arges, ce se deplasa pe sensul de mers Sibiu-Valcea, pe fondul oboselii, ar fi pierdut controlul asupra directiei de deplasare, a distrus parapetul din beton si s-a rasturnat in raul Olt, in partea stanga a directiei sale de deplasare", a transmis pana acum IPJ Valcea.