Un baiat de 11 ani si-a pierdut viata dupa ce s-a rasturnat cu masina pe care o furase

Ziare.

com

Purtatorul de cuvant al IPJ Valcea, Sandra Dascalete, a declarat ca baiatul a furat masina si a fugit cu ea in zona raului Olt, unde s-a rasturnat."A avut loc un accident grav la limita dintre comunele Orlesti si Ionesti, in apropierea hidrocentralei. Un minor de 11 ani ar fi sustras masina unor persoane din comuna Ionesti si s-a deplasat in zona digului cu aceasta, rasturnandu-se ca urmare a manevrarii defectuoase. Copilul a fost prins sub masina", a declarat reprezentantul IPJ Valcea.Baiatul a avut parte de un sfarsit crunt."Copilul a fost aruncat in afara autoturismului si strivit de masina care se rostogolea", a afirmat purtatorul de cuvant al ISU Valcea, Catalin Popescu.Politistii au deschis o ancheta pentru a stabili imprejurarile in care baiatul a reusit sa fure masina.