Un fost prefect de Constanta s-a suit baut la volan si a provocat un accident mortal

Presa locala relateaza ca in momentul accidentului Albu, in varsta de 38 de ani, era baut. El se afla la volanul unui autoturism Range Rover.Fiind sub influenta bauturilor alcoolice, ar fi intrat pe contrasens, pe drumul dintre localitatile Ciocarlia de Sus si Cobadin, si a lovit din plin un autoturism care se deplasa regulamentar.Conducatorul auto, care avea 44 de ani, a murit pe loc, scrie Replica online Accidentul a avut loc in jurul orei 19:15.Proba cu alcooltestul a relevat ca fostul prefect avea 0,91 mg/l alcool pur in aerul expirat.