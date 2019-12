Un politist de 22 de ani a murit, dupa ce a intrat cu masina intr-un autobuz de calatori

Ziare.

Accidentul s-a produs la putin timp dupa miezul noptii, iar victima avea 22 de ani.Din primele cercetari, a rezultat ca tanarul politist ar fi patruns cu masina pe contrasens, unde a intrat intr-un autobuz condus de un barbat de 66 ani.In autobuz se aflau in jur de 40 de persoane, dar niciuna nu a necesitat ingrijiri medicale.In urma impactului, politistul a ramas incarcerat in masina si, atunci cand a fost extras, era in stop cardio-respirator.In ciuda eforturilor depuse de echipajul de terapie intensiva mobila al SMURD, tanarul de 22 de ani nu a raspuns manevrelor de resuscitare si a fost declarat mort la fata locului.Politistii rutieri efectueaza cercetari pentru a stabili cu exactitate imprejurarile in care a avut loc accidentul.