Un sofer a intrat cu viteza in parcarea Baneasa Mall si a spulberat doua taxiuri (Video)

Masina a fost la un pas de a rani mai multe persoane care se aflau la fata locului.Accidentul a fost surprins de camerele de supraveghere si au fost postate in mediul online, unde s-au viralizat in scurt timp. Incidentul a avut loc luni, 26 noiembrie.Se pare ca soferul bolidului ar fi scapat masina de sub control in timp ce conducea cu viteza, noteaza Observator In clipul video, se observa cum masina loveste in plin doua taxiuri, sarind peste bordura. Niciun pieton nu a fost ranit in acest accident, care s-a petrecut in jurul orei 17:30.Conform Mediafax , soferul are 25 de ani si a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind 0. El a fost sanctionat contraventional cu amenda in valoare de 6 puncte amenda, respectiv 870 lei.Iata imaginile: