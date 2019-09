Un sofer baut a intrat in zidul unei case: o femeie a murit si trei persoane, intre care doi copii, au fost ranite

Ziare.

com

Accidentul a avut loc in noaptea de sambata spre duminica, pe raza localitatii aradene Odvos (DN 7), intr-o curba periculoasa, unde soferul a pierdut controlul volanului pe fondul vitezei excesive si al consumului de alcool."Un barbat de 44 de ani din Arad a condus un autoturism pe DN 7, dinspre Deva inspre Arad, pe raza localitati Odvos, iar intr-o curba periculoasa la stanga, din cauza consumului de alcool (0,84 mg./l. alcool pur in aerul exiprat) si a vitezei excesive si neadaptate conditiilor de drum (carosabil umed si ploaie), a pierdut controlul asupra autoturismului si a iesit de pe partea carosabila, oprindu-se intr-un imobil de pe marginea drumului. In urma evenimentului a rezultat decesul pasagerei din fata, in varsta de 36 de ani, ranirea conducatorului auto si a doi minori, de 3 si 6 ani", a declarat, duminica, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IJP) Arad, Adina Aconstantinesei.Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arad, George Plesca, a precizat ca la accident au intervenit un echipaj de descarcerare, doua unitati SMURD si un echipaj al Serviciului de Ambulanta Judetean."In momentul sosirii echipajelor de interventie, au gasit patru victime, doi adulti incarcerati si doi minori, acestia din urma fiind scosi din masina de localnici. Cei doi adulti, barbat si femeie, au fost extrasi din masina, din pacate femeia, inconstienta, in stop cardiorespirator, nu a raspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarata decedata", a declarat Plesca.Politistii fac cercetari pentru ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa.