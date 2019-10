Un tanar a murit din cauza unui cal lasat liber pe un drum national

Ziare.

In urma impactului, masina s-a rasturnat in afara partii carosabile."Un autoturism a acrosat si accidentat o cabalina, ulterior s-a rasturnat. In urma impactului, din nefericire, un tanar (pasager in autoturism) a decedat, un barbat a fost ranit grav, iar altul - usor. Calul a decedat. Cauza accidentului: cabalina nesupravegheata pe partea carosabila", precizeaza IPJ Dambovita.