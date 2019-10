Un tanar a murit si doi au fost raniti dupa ce o masina a intrat intr-o autocisterna

Ziare.

com

Potrivit IPJ Galati, accidentul s-a produs vineri seara, pe DJ 252 in localitatea Barcea."Un tanar, de 20 de ani a condus autoturismul si la intersectia cu DN 25, nu a acordat prioritate unui autotren (cisterna), intrand in coliziune cu acesta. A rezultat decesul conducatorului auto si ranirea altor doi tineri, de 20 de ani, pasageri in autoturism", au declarat reprezentantii IPJ Galati.Politistii au intocmit un dosar penal pentru ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa si fac cercetari.