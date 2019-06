Un tanar cu permisul suspendat a provocat un accident cu patru victime

Ziare.

Potrivit politistilor, un tanar de 21 de ani, care conducea o masina desi avea permisul suspendat, a pierdut controlul asupra autoturismului, a intrat pe contrasens si a lovit un autoturism care se deplasa regulamentar."Un tanar, in varsta de 21 ani, care a condus un autoturism pe DN1, dinspre Fagaras spre Brasov, a pierdut controlul asupra directiei de deplasare, patrunzand pe contrasens si a intrat in coliziune cu un alt autoturism, condus de un barbat, in varsta de 48 de ani, care circula regulamentar. In urma impactului au rezultat 4 victime, care au fost transportate la spital in vederea acordarii de ingrijiri medicale de specialitate. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca tanarul, in varsta de 21 ani, avea dreptul de a conduce suspendat", a spus Nadia Olaru, purtatorul de cuvant al IPJ Brasov.Politistii au deschis un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa si conducerea unui vehicul fara permis de conducere.