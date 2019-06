Un barbat de 32 de ani, acuzat ca ar fi agresat sexual doi copii de 13 ani, a fost retinut de politistii din Bucuresti

Ziare.



"In data de 16 iunie 2019, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Sectia 12 au retinut un barbat de 32 ani acuzat ca ar fi agresat sexual doi minori in varsta de 13 ani", a transmis, luni, Politia Capitalei.Sursa citata a precizat ca cercetarile au fost declansate in seara de 10 iunie, in jurul orei 21.30, cand la sediul subunitatii s-a prezentat o persoana care a reclamat faptul ca fiul ei si un prieten al acestuia au fost agresati de catre un barbat cu care au interactionat in mediul online, intr-o retea de socializare.Ulterior, minorii au cunoscut barbatul care s-a prezentat cu o porecla."In urma activitatilor informativ-operative, acesta a fost identificat si ulterior a fost depistat si condus la audieri. Cercetarile sunt continuate de Sectia 12 politie sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 3, cu cel in cauza in stare de retinere, urmand a fi prezentat magistratilor cu propunere de arestare preventiva", a mai transmis Politia Capitalei.