Fostul preot Pomohaci a fost pus sub acuzare, pentru ca nu a declarat 152.000 de euro la stat

Potrivit Parchetului General, Pomohaci s-ar fi sustras de la plata obligatiilor fiscale prevazute de Codul Fiscal in perioada ianuarie 2012 - octombrie 2017. Fostul preot ar fi declarat la organul fiscal teritorial venituri obtinute din cedarea folosintei bunurilor imobile aflate in proprietatea sa mai mici decat cele din realitate."In mod concret, suma nedeclarata de suspectul Pomohaci Cristian-Dorin este de 684.487 lei (echivalentul a 152.883 euro), aferenta cedarii folosintei a 11 bunuri imobile detinute. Aceasta a avut drept consecinta prejudicierea bugetului general consolidat al statului cu suma totala de 136.572 lei, din care 114.687 lei reprezinta impozit pe venit, iar 21.885 lei contributia la asigurarile sociale", acuza Parchetul General.Procurorii au dispus in cauza instituirea masurii asiguratorii a popririi sumelor de bani aflate intr-un cont bancar al lui Pomohaci. Acest lucru a fost facut in vederea repararii pagubei produse prin infractiune, cat si pentru acoperirea cheltuielilor judiciare.Consistoriul Mitropolitan din cadrul Mitropoliei Ardealului a dispus in octombrie 2017 "destituirea din slujirea clericala" a lui Cristian Pomohaci, decizia fiind definitiva. Preotul Cristian Pomohaci, care a fost caterisit in 28 iulie de catre Consistoriul Eparhial al Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia pentru ca ar fi incercat sa corupa sexual un adolescent de 17 ani, a contestat decizia la Mitropolia Ardealului de care apartine ierarhic parohia in care a slujit.I.S.