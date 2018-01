Patriarhia, despre preotul acuzat ca s-ar fi masturbat la ora de religie: Gest necontrolat provocat de o mancarime

Ziare.

com

"Aceasta persoana nu a comis gestul obscen de care a fost acuzat, ci doar, ceea ce a dus la speculatii, pe care le-a incurajat o filmare facuta in clasa de o eleva", a declarat purtatorul de cuvand al Patriarhiei la Europa FM.Banescu a mai precizat ca preotul si-a dat demisia de la scoala la care preda.Mama unei eleve de la Liceul Tehnologic "Nicolae Teclu" din Copsa Mica l-a acuzat pe profesorul de religie ca s-ar fi masturbat intr-una dintre ore, in fata mai multor eleve. Femeia povesteste ca una dintre colegele fiicei sale a filmat momentul, iar imaginile au ajuns pe Internet. Femeia spune ca a sesizat si conducerea scolii."In urma aparitiei imaginilor in media, ne-am sesizat din oficiu si, impreuna cu Parchetul de pe langa Judecatoria Medias, am declansat cercetari privind circumstantele producerii incidentului, incadrarea juridica a faptei urmand a fi stabilita. Intre timp, mama uneia dintre eleve a depus plangere inregistrata la nivelul Politei Orasului Copsa Mica", a declarat purtatorul de cuvant al Politiei Judetene Sibiu, Elena Welter.