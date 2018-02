Sentinta inedita la Tribunalul Iasi: Un cuplu acuzat de evaziune fiscala, condamnat sa faca scoala

Ziare.

"In temeiul dispozitiilor art. 86, indice 3, aliniatul 3 Cod penal din 1969, le impune inculpatilor Stanescu Maria si Stanescu Dragos obligatia de a urma un curs de invatamant primar de minimum patru clase. Supravegherea indeplinirii masurilor si obligatiei stabilite se realizeaza de catre Serviciul de Probatiune Iasi", arata magistratii din cadrul Tribunalului Iasi.Pe langa aceasta, instanta a condamnat-o pe Maria Stanescu la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru evaziune fiscala in forma continuata.In cadrul aceluiasi dosar, cel de-al doilea inculpat, Dragos Stanescu, a fost condamnat tot la trei ani de inchisoare, cu suspendare, pentru aceeasi acuzatie.Mai mult, judecatorii au admis actiunea civila formulata de Ministerul Finantelor Publice, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, si i-a obligat pe Maria si Dragos Stanescu, in solidar cu partea responsabila civilmente SC Dragutu Occidental SRL, prin lichidator, la plata unor despagubiri in valoare totala de 453.148 de lei.Decizia nu este definitiva, aceasta putand fi contestata la instanta superioara, respectiv la Curtea de Apel Iasi.Procesul celor doi ieseni a inceput pe data de 23 iunie 2017. Conform anchetatorilor, prin intermediul firmei Dragutu Occidental SRL Iasi, care isi are sediul in cartierul Tatarasi, cei doi reprezentanti ai societatii comerciale ar fi prejudiciat bugetul de stat cu aproape jumatate de milion de lei.