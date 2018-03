Un paznic din Dolj este acuzat ca a impuscat doi caini de vanatoare

Ziare.

Purtatorul de cuvant al IPJ Dolj, Cosmin Gradinaru, a anuntat ca politistii fac cercetari in acest caz pentru braconaj si uz de arma fara drept."Am fost sesizati de paznicul de vanatoare cum ca a sesizat vreo trei persoane care venisera la braconaj cu doi caini ogari. Se fac cercetari pentru savarsirea infractiunii de braconaj si uz de arma letala fara drept, pentru ca exista suspiciuni ca respectivii caini au fost impuscati", a declarat reprezentantul IPJ Dolj.O expertiza a specialistilor Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Animalelor (DSVSA) Dolj va stabili daca animalele au fost ucise prin impuscare sau nu."Daca au fost sau nu impuscati cainii trebuie stabilit in urma unei expertize efectuate de catre specialisti din cadrul DSVSA pentru ca animalele gasite moarte la fata locului au fost ridicate. Exista si posibilitatea ca ele sa fi murit din alte cauze si ulterior sa fi fost impuscate. In urma cercetarilor, se va stabili cu exactitate cum s-a petrecut", a mai afirmat Cosmin Gradinaru.Iubitorii de animale il acuza pe barbat ca nu este la prima fapta de acest gen si ca ar mai fi impuscat animale.Mai mult, in apropiere s-ar fi aflat si niste copii, care ar fi putut fi raniti "Marinescu Jane paznic de vanatoare in localitatea Vela-Dolj a impuscat doi caini ogari la 4 metri de gardul din marginea satului. Au fost impuscati la cativa metri de copiii care se jucau in curte prin zapada si care puteau fi impuscati cu nepasare din cauza urii fata de animale! A mai impuscat caini in sat dar a scapat. De data asta putem face ceva!! Avem filmare, poze, tot ce trebuie! Distribuiti mai departe sa vada toata lumea ce fac paznici de vanatoare... ", scrie o persoana pe Facebook