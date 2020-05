Aeroportul din Cluj a fost amendat cu 1,5 milioane de lei

Ziare.

Romanian Airport Services a precizat ca e vorba de o amenda de 1,5 milioane lei. Consiliul Concurentei nu a confirmat aceasta cifra pana la momentul publicarii articolului.Decizia a fost pronuntata in cadrul investigatiei declansate prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 447 din 24 iunie 2016, in urma unei plangeri formulate de catre Romanian Airport Services.Decizia Consiliului Concurentei urmeaza sa fie publicata si poate fi atacata la Curtea de Apel Bucuresti."Consiliul Concurentei a amendat Aeroportul International Avram Iancu Cluj pentru abuz de pozitie dominanta, ca urmare a faptului ca managementul regiei a refuzat accesul companiei de handling Romanian Airport Services la infrastructura aeroportuara, incalcand astfel atat Legea Concurentei cat si Tratatul privind Functionarea Uniunii Europene. Aceasta este prima masura de sanctionare aplicata de autoritatea de concurenta in industria aviatiei din Romania", arata compania Romanian Airport Services in comunicat.Prin Decizia nr. 74 din 8 octombrie 2019, plenul Consiliului Concurentei a constatat savarsirea de catre Aeroportul International Avram Iancu Cluj a unui abuz de pozitie dominanta, prin refuzul de a permite accesul societatii Romanian Airport Services la infrastructura aeroportuara necesara prestarii serviciilor de handling la sol pe Aeroportul Cluj in perioada 11 septembrie 2015 - 9 martie 2017, incalcand astfel prevederile art. 6 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, precum si prevederile art. 102 din Tratatul privind Functionarea Uniunii Europene.Asistenta juridica a Romanian Airport Services pe parcursul investigatiei a fost asigurata de catre societatea de avocati Furtuna si Asociatii, specializata in dreptul aviatiei.Romanian Airport Services este o companie romaneasca de handling ce activeaza pe zece Aeroporturi din Romania, asigurand in 2019 servicii pentru aproximativ 6.300.000 pasageri si 47.000 de miscari de aeronave.Aeroportul International Avram Iancu Cluj este o regie autonoma ce functioneaza in subordinea Consiliului Judetean Cluj si a inregistrat in anul 2019 un trafic de aproximativ 2.920.000 de pasageri, fiind al doilea cel mai mare aeroport din Romania.