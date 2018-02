Aeroportul Otopeni a ramas fara paza si servicii de curatenie

Ziare.

Astfel, pana cand situatia va fi remediata, s-a recurs la solutii de avarie, cum ar fi ca angajatii Companiei Nationale de Aeroporturi Bucuresti (CNAB) sa faca voluntar curatenie, informeaza Digi24. CNAB a anuntat, de asemenea, ca angajeaza 91 de femei de serviciu pentru o perioada de 31 de zile. Candidatele ar trebui sa fie absolvente ale ciclului gimnazial si sa aiba experienta de minim doi ani pe un post similar.Pana acum Romprest asigura curatenia pe Aeroportul Henri Coanda inca din anul 2001. Compania de Aeroporturi spune ca pasagerii s-au tot plans de faptul ca aeroportul este murdar asa ca a decis sa nu mai incheie un nou contract cu acest operator de curatenie."Avand in vedere ca serviciile de curatenie si salubritate din aeroport au fost, de-a lungul timpului, criticate de pasageri, transformandu-se intr-unul dintre punctele vulnerabile ale Aeroportului Henri Coanda, managementul Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti a decis ca noile contracte sa fie guvernate conform unor reguli de eficienta si sa instituie o serie de criterii stricte de verificare a activitatilor de curatenie, pe care firma castigatoare trebuie sa le respecte", a comunicat CNAB pentru News.ro.Cat despre serviciile de baza, ceva esential in orice aeroport, Adevarul scrie ca ar fi fost asigurate tot de Romprest, societate cu care CNAB nu a dorit sa continue colaborarea.CNAB a lansat in luna decembrie un anunt de achizitie publica pentru servicii de curatenie in valoare de peste 9 milioane de euro si un altul pentru servicii de paza in valoare de peste 4 milioane de euro.