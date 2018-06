Aeroportul Otopeni redeschide pista 2 dupa incheierea lucrarilor

Ziare.

com

"Aceste proceduri implica reconfigurarea marcajelor si balizajului, verificarea din zbor a configuratiei pistei si a sistemelor de radionavigatie, efectuarea unei inspectii din partea Autoritatii Aeronautice Civile Romane, iar pe perioada derularii lor intreaga pista va fi obligatoriu inchisa pentru trafic, urmand a fi redeschisa la termenul stabilit prin graficul de lucru, respectiv 20 iunie", arata un comunicat al CNAB.Oficialii companiei spun ca redeschiderea pistei 2 pe intreaga lungime de 3.500 m va permite operarea in conditii foarte bune, cu evitarea congestiilor de trafic, atat in lunile de varf (iulie - august) cat si in conditiile dificile din lunile de iarna."Intrucat in perioada 13-20 iunie se va opera cu o singura pista, fapt ce va implica regularizari de trafic efectuate de Eurocontrol si Romatsa, este posibila aparitia unor mici intarzieri la aterizarea si decolarea unor zboruri, in special la orele de varf", mentioneaza compania.