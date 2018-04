Ce se mai poate fura in Romania: o masina de pe pista aeroportului unde erau programate zboruri NATO

Ziare.

Totul s-a petrecut in 22 martie, cand cei doi au sarit gardul aeroportului, profitand de faptul ca nu mergeau senzorii de alertare si au pornit o masina utilitara aflata pe pista, cu scopul de a o fura. Pe pista se afla si o aeronava, iar mai multe zboruri cu oficiali NATO erau programate, a precizat o sursa oficiala, pentru Agerpres.Cei doi hoti au pornit vehiculul, dar nu au reusit sa plece, pentru ca au bagat gresit masina in viteza."S-a intamplat cand a ajuns delegatia pe pista. Este un act de securitate foarte grav. Senzorii de miscare de la gard erau nefunctionali. Aeroportul are obligatia sa aiba monitorizare pe tot perimetrul gardului. Atunci nu erau functionali la momentul acela nici senzorii, nu era plasa de sarma.Au sarit gardul un copil si un adult. Daca asa ne comportam cu cei de la NATO, ce o sa se intample cand vin presedintii? (...) Era vorba de o masina (...), au fost cheile in contact, ei plecau cu masina pe pista si puteau intra intr-o aeronava care era la alimentat (...) Noroc ca le-a murit motorul si in loc sa bage in a intaia, au bagat in viteza a treia", a declarat sursa oficiala."Nu am vrut sa facem valuri. Nu acesta este rolul nostru. (...) Ma refer la partea de logistica specifica dotarii Aeroportului International Sibiu, in contextul in care vine summit-ul si aici ma refer la incidentul cu cei care au sarit gardul si au luat masina.(...)Daca la o chestiune mica s-a intamplat ce s-a intamplat, la o chestiune mare noi o sa fim in maini si in picioare, dar trebuie sa ne si ajutam cu logistica astfel ca sa nu fie posibilitatea de a se infiltra sau de a periclita evenimentul cu summit-ul in 2019.", i s-a adresat prefectul Adela Muntean vicepresedintelui CJ Sibiu, Marcel Luca, prezent la sedinta Colegiului Prefectural de miercuri.Reprezentantii Aeroportului International din Sibiu au confirmat incidentul, dar nu au precizat daca la acel moment functionau sau nu senzorii de miscare din gard."Aeroportul International Sibiu a pus la dispozitia politiei materialele video care au surprins momentul in care cei doi au patruns in perimetrul aeroportului in mod ilicit. Precizam faptul ca persoanele nu au ajuns in proximitatea aeronavelor.Acest incident a fost raportat si Autoritatii Aeronautice Civile Romane, autoritate competenta in domeniul securitatii aviatiei civile", se arata intr-un comunicat de presa al Aeroportului International SibiuS, se arata intr-un comunicat.De asemenea, surse din aeroport au confirmat ca in acea zi s-au efectuat zboruri cu aeronave militare, cu oficiali NATO.PSD Sibiu a cerut miercuri demisia presedintelui Consiliului Judetean Sibiu, Daniela Campean, in conditiile in care forul administrativ judetean este proprietarul aeroportului, solicitarea fiind legata de incidentul mentionat, dar si de greva angajatilor aeroportului.Politia a deschis un dosar penal pentru furt. Barbatul a fost la acel moment retinut 24 de ore, iar acum se afla sub control judiciar. Cercetarile sunt facute de Politia Transporturi Sibiu. Barbatul risca trei ani de inchisoare, au precizat surse judiciare.Aeroportul International din Sibiu reprezinta un obiectiv strategic pentru summit-ul din 2019. Sibiu va organiza in 2019 primul summit al Consiliului European de dupa Brexit, la care se va discuta despre viitorul blocului comunitar. La eveniment vor participa mii de persoane, printre care si 27 de lideri ai statelor membre UE.