Compania de Aeroporturi Bucuresti are director nou si controversat

"Ca urmare a incetarii mandatului interimar al directorului general, Consiliul de Administratie al CN Aeroporturi Bucuresti SA, in sedinta de azi, 1 februarie 2019, l-a desemnat director general interimar pe domnul Gabriel Stoe", anunta CNAB.Gabrie Stoe (45 de ani) este de profesie economist si a ocupat anterior diverse functii atat in cadrul CNAB (inclusiv pe cea de director economic), cat si la TAROM, unde a fost director general interimar si director financiar.Cand Gabriel Stoe a fost director economic al CNAB, in perioada 2006-2007, numele lui este mentionat intr-un document al ANAF, informeaza Digi24..Alaturi de alti angajati ai aeroportului ce detineau functii de management, Stoe a fost acuzat ca ar fi aprobat plati ilegale pentru contracte semnate cu firma UTI, detinuta de Tiberiu Urdareanu.