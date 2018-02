Compania Aeroporturi Bucuresti are un nou director general, al treilea intr-un singur an

Ziare.

Fostul director general, Bogdan Mindrescu, a demisionat joi , dupa publicarea raportului Corpului de Control al Ministerului Transporturilor care a dezvaluit o serie de nereguli grave in ultimi ani.Mindrescu fusese numit la conducerea companiei in aprilie 2017, Dan Baciu fiind astfel al treilea director general al CNAB intr-un singur an.Corpul de control al premierului a descoperit o serie de nereguli la Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB), care administreaza cele doua aeroporturi ale Capitalei, printre care lipsa investitiilor, falsuri in inscrisuri si remunerari ilegale.Controlul a avut loc la sediul CNAB din Otopeni, iar perioada verificata a fost 1 ianuarie 2013 - 15 octombrie 2017, potrivit documentelor publicate. Raportul a fost finalizat in 20 octombrie 2017.