Cum raspunde Compania Aeroporturi Bucuresti acuzatiilor cu privire la starea grava a pistelor de pe Otopeni

De asemenea, spune compania, in urma incidentului de vinerea trecuta s-a verificat suprafata pistei si a fost eliminata problema, in timp ce traficul a fost redirectionat catre pista 08L, nefiind, astfel, afectat."La decolarea de pe pista 08R a cursei El-Al de vineri, 30 martie, operata cu o aeronava Boeing 747-400, s-a produs o exfoliere a statului asfaltic de uzura, cu o grosime de 0,6 cm. Acest tip de aeronava opereaza, conform certificatului de autorizare emis de AACR, cu masuri speciale. Astfel, conform procedurii in vigoare, imediat dupa decolare a fost efectuat controlul special pe suprafata pistei si, ca urmare, s-a intervenit pentru eliminarea neconformitatii in vederea desfasurarii in siguranta a traficului aerian", transmite Aeroporturi Bucuresti.Reprezentantii companiei spun ca in 10 minute traficul aerian a fost redirectionat catre pista 08L, nefiind afectat.De asemenea, CNAB precizeaza ca in ultimii ani s-a derulat permanent un program de reparatii curente la pista 08R-26L, pana in prezent fiind inlocuita suprafata de rulare in proprtie de 80 la suta.Asociata Pro Infrastructura a scris luni, pe pagina sa de Facebook, ca una dintre pistele Aeroportului International Henri Coanda din Bucuresti, singura operationala pe intreaga lungime, a fost carpita in nenumarate randuri cu straturi subtiri de asfalt si a devenit periculoasa atat pentru calatori, cat si pentru aeronave.Reprezentantii asociatiei dau exemplu un caz de saptamana trecuta, cand o bucata din pista s-a dislocat complet in timpul decolarii unei aeronave a companiei israeliene El Al, ceea ce a dus la blocarea traficului aerian timp de ora, avand in vedere ca cealalta pista a aeroportului era inchisa complet pentru lucrari de intretinere.Pro Infrastructura solicita Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti si Ministerului Transporturilor sa ia masuri pentru reabilitarea si operationalizarea pistelor Aeroportului Henri Coanda.