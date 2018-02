Directorul Companiei Aeroporturi Bucuresti si-a dat demisia, dupa gravele nereguli descoperite de Corpul de Control

Ziare.

Informatia este furnizata de ProTV, care citeaza surse din Ministerul Transporturilor.Mindrescu a fost numit la conducerea companiei in aprilie 2017.Decizia lui nu este de mirare avand in vedere detaliile care au ajuns miercuri in spatiul public referitor la neregulile incredibile dintr-un raport al Corpului de Control al Ministerului Transporturilor referitor la Aeroportul Henri Coanda din Otopeni. Raportul a vizat perioada 2013-2017 si a fost finalizat anul trecut, in octombrie, fiind prezentat ministrului Transporturilor de atunci, Felix Stroe, insa acesta nu l-a facut public.In urma verificarilor, au fost gasite mai multe nereguli, pintre care angajari ilegale si conflicte de interese in cazul unor angajati.Angajati doar cu numele, care pe o perioada de cateva luni s-au prezentat la serviciu doar cateva minute, dar au primit salarii intregi in valoare de zeci de mii de lei.De altfel au fost descoperite probleme si in acordarea renumeratiei membrilor consiliului de administratie si conducerii executive, care au primit, in total, cu 212.718 lei mai mult decat prevad limitele legale.S-au descoperit si deplasari de lux pentru asa zise programe de formare profesionala, care duaru cu cateva zile peste durata concreta a fiecarui program.Nereguli au fost gasit si la piste. Pista 1 nu are conditii eficiente pentru aterizare/decolare, iar pista 2 este operationala doar pe 2,237 din 3,500 metri si in timpul noptii nu se poate opera fara lumini specifice.De asemenea, balizajul luminos nu este echipat corespunzator pentru conditiile de vizibilitate redusa.Potrivit raportului, in perioada 2013 - 2015 nu s-a facut, desi sume generoase de bani au fost alocate in acest scop.