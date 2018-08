Guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru un nou terminal al Aeroportului International Henri Coanda

Ziare.

"Programul prevede investitii in dezvoltarea infrastructurii Aeroportului International Henri Coanda - Bucuresti si consta, in principal, in construirea unui nou terminal de pasageri, capabil sa acomodeze traficul de pasageri existent si prognozat, noi cai de rulare si platforme de stationare pentru aeronave si infrastructura aeroportuara asociata acestora", a precizat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu, dupa sedinta de Guvern.El a adaugat ca in zona de est se vor dezvolta infrastructura noua de acces la aeroport, dar si alte infrastructuri adiacente activitatii aeroportuare."Noul terminal modular de pasageri va avea o suprafata totala 100.000 metri patrati, doua module de 1.500 pasageri pe ora - flux, 25 porti de imbarcare. Platforma de stationare aeronave va avea o suprafata de 650.000 metri patrati si 56 locuri noi de parcare pentru aeronave, noi cai de rulare de 266.000 mp si 9.600 de locuri de parcare pentru autoturisme", a explicat Barbu.Potrivit acestuia, durata de realizare a investitiei va fi de 60 de luni din momentul semnarii contractului, iar sumele necesare vor veni din surse proprii ale aeroportului. Bugetul Ministerului Transporturilor va asigura sumele pentru exproprieri, asa cum prevede legislatia.