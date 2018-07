Initiativa inedita: Aeroportul din Sibiu va avea o biblioteca pentru pasageri. Cartile vor fi imprumutate in mod gratuit

Ziare.

com

"Reader on Board | Cititor la Bord este o initiativa inedita, in premiera in Romania, a Bibliotecii Judetene ASTRA Sibiu. Motto-ul campaniei, Citeste si descopera Lumea!, defineste perfect obiectivul principal al actiunii sustinute de Aeroportul International Sibiu, cu sprijinul Consiliului Judetean Sibiu si al partenerilor de proiect, EduCab si KeepCalling. Cele 1.500 de u.b. (unitati de biblioteca) care alcatuiesc fondul de carte in limbile romana, engleza, franceza, spaniola, sunt puse la dispozitia pasagerilor Aeroportului International Sibiu,", arata organizatorii proiectului.in Raftul Cititor la Bord de pe Aeroportul International Sibiu sau, direct, la sediul Bibliotecii Judetene ASTRA Sibiu din strada George Baritiu, nr. 7, Sibiu. Organizatorii proiectului nu precizeaza ce vor face in cazul pasagerilor care nu vor mai avea ocazia sa calatoreasca la Sibiu si vor zbura cu cartile in avion.