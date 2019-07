Intarzieri pe aeroportul din Frankfurt din cauza unei bombe din Al Doilea Razboi Mondial

Ziare.

Compania Fraport, care opereaza aeroportul, recomanda pasagerilor sa ceara din timp informatii liniilor aeriene si sa verifice site-ul de internet si aplicatia pentru telefoane mobile a aeroportului pentru planificarea plecarilor si sosirilor.Durata perturbarii traficului depinde si de conditiile meteorologice, care pot afecta posibilitatile de deviere a curselor aeriene.Intarzierile vor incepe probabil la ora 10.00 GMT si vor afecta si transportul public din zona.Circa 16.500 de persoane urmeaza sa fie evacuate in timpul dezamorsarii, pe o raza de un kilometru in jurul bombei aflate in apropierea sediului Bancii Centrale Europene, a anuntat politia.Bomba de o jumatate de tona a fost descoperita in cursul lucrarilor pe un santier de constructie; astfel de incidente sunt frecvente in orasele germane care au suferit bombardamente intense in timpul razboiului.