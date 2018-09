Juncker, blocat pe aeroportul Baneasa, din cauza unor probleme tehnice la aeronava UPDATE

UPDATE:

Imediat dupa intalnirea din aeroport cu prim-ministrul Viorica Dancila, Jean-Claude Juncker a fost anuntat ca avionul are probleme tehnice si nu poate decola, potrivit unor surse oficiale.In cele din urma, seful Comisiei Europene a decolat din Bucuresti cu aproximativ jumatate de ora intarziere.Jean-Claude Juncker s-a aflat in Capitala, la invitatia presedintelui Klaus Iohannis, pentru summit-ul Initiativa celor Trei Mari.Dupa ratarea intalnirii programate, luni seara, la sosire , cu Viorica Dancila, cei doi au reusit sa vorbeasca marti, tot pe aeroport, unde premierul roman l-a asteptat vreme de o ora.Presedintele Klaus Iohannis a gazduit, la Palatul Cotroceni, cel de-al treilea Summit al Initiativei celor Trei Mari, la care au participat presedintele CE, Jean-Claude Juncker, noua presedinti de stat, dar si secretarul Energiei din SUA, Rick Perry.Initiativa celor Trei Mari este o platforma politica flexibila si informala, la nivel prezidential, reunind cele 12 state membre ale Uniunii Europene aflate intre Marea Baltica, Adriatica si Marea Neagra - Austria, Bulgaria, Croatia, Cehia, Estonia, Ungaria, Lituania, Letonia, Polonia, Romania, Slovacia si Slovenia. Primele doua summit-uri ale Initiativei au avut loc la Dubrovnik, in 2016, si Varsovia, in 2017.