Londra a suspendat zborurile de pe aeroportul Heathrow, din cauza unei drone UPDATE

O purtatoare de cuvant a Heathrow a declarat ca aeroportul colaboreaza cu politia pentru "a preveni orice amenintare asupra sigurantei operatiunilor", scrie BBC."Ca masura de precautie, am oprit decolarile in timp ce investigam. Ne cerem scuze pasagerilor pentru inconvienientele create", a adaugat aceasta.Politia Metropolitana a informat ca a avut informatii privind depistarea unei drone in apropiere de Heathrow la ora locala 17:05 (19:05 ora Romaniei) . Zborurile au fost reluate dupa aproximativ o ora.Aeroportul Heathrow a anuntat recent ca ia in calcul implementarea unor noi tehnologii pentru a combate amenintarea dronelor si conform unor noi reguli anuntate marti, perimetrul interzis dronelor din jurul aeroporturilor s-a marit.Zona interzisa va fi extinsa pana la aproximativ cinci kilometri fata de un kilometru in prezent.