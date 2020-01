Masuri speciale in aeroporturile din Romania, din cauza virusului ucigas. 8 studenti romani se intorc azi din China

Ziare.

Conform Realitatea Plus, studentii vor cobori ultimii din avion si vor veni pe un culoar special amenajat pentru persoanele care vin din China.Este vorba despre liniile speciale de acces pentru pasagerii care vin din China, despre care ministrul Sanatatii, Victor Costache, a informat inca de luni."De acum cateva zile s-a creat pe aeroporturile internationale o linie speciala de acces pentru pasagerii care vin din China, precum si pentru pasagerii chinezi. De asemenea, avem o baza de date si stim localizarea lor pe teritoriul Romaniei. Toti calatorii care vin din China primesc niste chestionare speciale si sunt instruiti sa sune la 112, pentru ca apelurile lor sunt preluate pentru a identifica acest pacient zero", spunea Costache luni.Cei 8 studenti vor fi dusi in cabinetele medicale din aeroport si vor fi supusi unor verificari amanuntite, mai noteaza sursa citata.Este de precizat ca unii pasageri primesc un document numit "cardul de alerta pentru sanatate" in aeroporturile din tara.Iata documentul primit de un cititor Ziare.com, care calatorea spre Anglia, de pe Aeroportul International Mihail Kogalniceanu din Constanta.