Motivele pentru care multi turisti care merg pe litoral evita Aeroportul Constanta

Situatia aeroportului constantean

Problemele

Starea litoralului romanesc, alt obstacol

"S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta S.A. a incheiat activitatea din 2017 inregistrand rezultate superioare fata de anul 2016. In aceste conditii, societatea a inregistrat in perioada ianuarie - decembrie 2017 un trafic total, comercial si necomercial, de 135.742 de pasageri, in crestere cu 18% fata de anul 2016", arata datele oficiale prezentate la inceputul acestui an de reprezentantii societatii.Aceasta in conditiile in care alte aeroporturi asemanatoare, aflate in orase similare Constantei, ating aceasta cifra in mai putin de o luna. Cum ar fi aeroportul din Burgas, un oras similar, din toate punctele de vedere, Constantei. Dar al carui aeroport se asteapta ca pana la sfarsitul acestui an sa atinga un trafic de pasageri de 3 milioane de pasageri, dupa cum au precizat reprezentantii acestuia.In plus, reprezentantii aeroportului bulgaresc au anuntat si ca intentioneaza ca pana in 2020 sa extinda aeroportul.Sute de mii dintre pasagerii care ajung pe aeroportul bulgaresc sunt straini, fiind asigurate curse regulate, zilnice, in Rusia, Germania, Marea Britanie si Polonia. Numai anul acesta opt companii aeriene - Ryanair, Aeroflot, Dart Airlines, Ryanair Sun, Blue Bird Airways, SкyEurope Airlines Hungary, Lufthansa si El Al Israel Airlines Ltd - au inceput sa opereze pe aeroportul bulgaresc, cu 14 noi destinatii, in Germania, Italia, Ucraina, Olanda, Polonia, Franta, Suedia, Finlanda, Liban, si Iran.In replica, potrivit datelor statistice pentru anul trecut, 127.635 de pasageri au tranzitat aeroportul constantean, rezultati din curse facute in regim regulat, charter si aviatie generala. Conform reprezentantilor institutiei, 2017 a fost al treilea an consecutiv in care traficul comercial de pasageri creste cu peste 25 de procente, o crestere similara fiind asteptata si pentru acest an.Deci de cel putin 10-20 ori mai multi pasageri merg in orasul bulgaresc, aflat la o distanta de nici 300 kilometri. Raportul fiind mult mai mare in ceea ce priveste numarul de turisti straini care tranziteaza cele doua aeroporturi, pentru ca pe aeroportul de pe malul romanesc al Marii Negre ajung, in general, "navetisti" - adica romanii care lucreaza sau locuiesc temporar in strainatate si vin frecvent acasa, cursele principale fiind catre orase din tari ce gazduiesc comunitati mari de romani - Londra, Roma ori Milano, la care se adauga Istanbul, Paris si Bruxelles. Plus destinatiile interne - Timisoara, Cluj Napoca, Satu Mare sau Oradea.Constanta si Oradea sunt despartite pe sosea, in functie de ruta rutiera aleasa, de cel putin 830 de kilometri, o distanta ce poate fi acoperita cu masina in peste 10 ore si jumatate. Si asta in conditii optime de trafic, fara ca turistul-sofer care vrea sa mearga pe litoral, la mare, sa aiba parte de carute, turme de oi, ambuteiaje, blocaje provocate de accidente rutiere, lucrari la carosabil executate, cum altfel, in lunile cu trafic de varf si alte astfel de "ghinioane" inerente pe soselele din Romania.Sau putin mai mult de o ora daca turistul renunta la masina si alege avionul. O cursa aeriana scurta, e adevarat, dar aici apar problemele dupa sosirea pe litoral.Probleme care apar se refera la legaturile care duc turistul de la aeroport in Constanta, iar apoi in statiuni. De la aeroport pana la Constanta sunt aproximativ 35 de km, un drum pentru care, ca timp, turistul din Oradea, sau de oriunde, poate pierde mai mult decat zborul pana pe litoralul romanesc.Pentru ca aici nu exista o linie directa de calatori care sa duca turistul in Constanta sau in statiuni. Exista microbuze, ale transportatorilor privati, care leaga municipiul resedinta de celelalte localitati ale judetului. Astfel, turistul trebuie sa astepte sa treaca, practic, "rata" (cum numesc oamenii la tara autobuzul care ii duce la oras) si sa-si urce bagajele intr-un microbuz de cele mai multe ori aglomerat si apoi sa ajunga in Gara Constanta. De unde trebuie sa apeleze, din nou, la transportatori privati, pentru ca nu exista curse ale statului spre statiunile din sudul litoralului sau spre Delta Dunarii.O astfel de o calatorie, cu un microbuz privat, costa aproximativ 30 de lei, pentru Mamaia si 80 de lei in sudul litoralului. Cam cat de la Aeroportul Otopeni pana la Constanta... Ar mai fi varianta taximetrelor. Numai ca in aeroportul International Mihail Kogalniceanu nu exista taximetre, astfel ca acestea trebuie sa fie comandate. Deci cel putin 30, 40 de minute de asteptare ca acestea sa vina de la Constanta. Si cel putin 100 de lei, tarif, ca turistul sa ajunga in cea mai apropiata statiune, Mamaia. Cam cat biletul de avion de la Oradea daca e luat din timp.Deci una dintre probleme ar putea sa fie legata de infrastructura, de faptul ca nu a gandit nimeni un plan unitar, care sa faciliteze folosirea aeroportului.O alta problema ar putea fi litoralul romanesc, in intregul lui, cu tot ceea ce inseamna agenti economici, administrare plaje etc.O nemultumire pe care si-a exprimat-o, in urma cu cateva saptamani, inclusiv directorul Tarom, Werner Wolff. Aflat la Mihail Kogalniceanu, unde s-a intalnit cu conducerea aeroportului constantean, dar si cu reprezentanti ai unor asociatii de turism si organizatii patronale in care urma sa anunte noi curse ce ar putea fi operate de companie pe litoralul romanesc, acesta a criticat tocmai starea statiunilor."Avem portiuni de plaja care nu sunt aranjate si nu sunt pregatite pentru turisti. Si daca vrem sa fim deschisi la turistii care vin din strainatate spre Romania, trebuie sa fim unitari peste tot. (...) Poate ar trebui sa fim mai coerenti, mai unificati cu totii la ceea ce inseamna calitatea serviciilor si a plajei, dar si posibilitatea turistului de a se simti bine", a explicat Werner Wolff.El a mentionat ca de anul viitor este posibil ca Tarom sa deschida o serie de zboruri de pe aeroportul Mihail Kogalniceanu, dar a cerut si implicarea agentiilor de turism.In mai 2018, Tarom si Aeroportul International Mihail Kogalniceanu anuntau, intr-o conferinta de presa, ca, incepand din 1 iulie, compania va incepe operarea rutei Constanta - Chisinau, cu minim trei frecvente saptamanale pe perioada verii. O luna mai tarziu, insa, fara nicio explicatie, doar prin intermediul unui comunicat, se anunta ca "ruta Constanta - Chisinau - Constanta, programata sa inceapa la 1 iulie 2018, a fost anulata pentru moment de catre operatorul aerian Tarom".In prezent, aici opereaza o singura cursa Tarom, interna, cu destinatia Satu Mare, cu o frecventa de doua ori pe saptamana.Pentru sezonul estival 2018 companiile aeriene - Turkish Airlines, Blue Air, Wizzair si Tarom, asigura curse regulate de pe aeroportul constantean catre Istanbul si Londra - 4 frecvente/ saptamana), Paris - 2 frecvente/ saptamana, Milano - 2 frecvente/ saptamana si Bruxelles - 1 frecventa/ saptamana, respectiv Cluj-Napoca - 3 frecvente/ saptamana, Oradea - 2 frecvente/ saptamana, Timisoara - 3 frecvente/ saptamana si Satu Mare - 2 frecvente/ saptamana. Totodata, compania aeriana nationala a Estoniei, Nordica, a lansat in aceasta vara zboruri directe pe ruta Tallinn - Constanta - Tallinn, cu 2 frecvente/saptamana.