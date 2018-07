Noile scanere de pe aeroport ar putea sa te scuteasca de chinul scosului obiectelor din bagaj

Ziare.

Scanerele au imagini 3D, ceea ce inseamna ca angajatii de la securitate vor putea vedea din toate unghiurile obictele din interiorul bagajelor, arata CNN Acestea vor fi testate in urmatoarele 6-12 luni si pot detecta chiar si explozive ascunse, au declarat autoritatile britanice.In prezent, pasagerii trebuie sa scoata din bagajele de mana laptopurile si lichidele, cum ar fi apa, samponul sau pasta de dinti, inainte de a trece prin zona controlului de securitate de pe aeroport.Reprezentantii Departamentului pentru Transport al Regatului Unit (DfT) au transmis ca, totusi, regulile raman aceleasi si ca pasagerii trebuie sa scoata obiectele din bagaj daca li se solicita acest lucru in mod expres.Scanere similare au fost, de asemenea, testate la aeroportul John F. Kennedy din New York si aeroportul Schiphol din Amsterdam.A.G.