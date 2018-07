Peste 100 de avioane vor face, sambata, spectacol pe cerul Capitalei

Pilotii polonezi i-au salutat in limba romana pe cei aflati vineri dimineata pe Aeroportul Baneasa. Totodata, au promis un spectacol de exceptie - Foto: Ziare.com/ Alexandru Nistor

Polonezii de la White Red Sparks sunt printre cei mai iscusiti din lume

Turkish Stars vin pentru a treia oara sa faca spectacol in Romania

Editia din acest an a Bucharest International Air Show a fost inaugurata vineri dimineata, cu o scurta conferinta de presa.In timpul evenimentului, conducatorul demonstratiei aeriene care urmeaza sa aiba loc sambata - George Florin Rotaru, directorul Aeroclubului Romaniei - a precizat ca peste o suta de avioane se vor ridica pe cerul Capitalei, la spectacol.Piloti din SUA, Marea Britanie, Austria, Spania, Cehia, Ungaria si, bineinteles, Romania au promis, pe rand, la conferinta de presa, ca vor face un show aerian de cea mai inalta tinuta."Ii avem pe pilotii americani alaturi de noi, dar si pe cei din Grecia, Ungaria si Cehia. Pilotii din Austria aduc aeronave rare, deosebite, inclusiv un elicopter de acrobatie. Vom avea evolutii individuale de acrobatie cu aeronave de lupta. Probabil cele mai apreciate spectacole vor fi, insa, cele ale formatiilor White Red Sparks din Polonia si Turkish Stars, care participa a treia oara la acest eveniment", a spus George Florin Rotaru.Polonezii de la White Red Sparks au venit la conferinta de presa, i-au salutat pe cei prezenti in limba romana si au dat cateva detalii despre programul pe care urmeaza sa il prezinte si la care vor participa 6 aeronave.Ulterior, White Red Stars au decolat pentru un spectaculos zbor de antrenament.Pilotii de la Turkish Stars n-au ajuns la conferinta pentru a-i saluta pe cei prezenti la conferinta de presa. Cu toate astea, aveau in program un zbor de antrenament pentru vineri, prin intermediul caruia sa le reamiteasca celor prezenti pe Aeroportul Baneasa cat sunt de priceputi la acrobatii aeriene.La manifestatiile de sambata vor lua parte si piloti militari si civili romani. In program figureaza si mai multe numere pe care le vor executa Hawks of Romania, grupul coordonat de George Florin Rotaru.In pauzele dintre demonstratiile aeriene, in schimb, cei care vor veni la Bucharest International Air Show vor putea admira aeronavele militare americane si romanesti expuse pe Aeroportul Baneasa.